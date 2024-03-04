Под Харьковом Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили на штурм позиций российских военных роту штрафников. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на украинские СМИ.

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Как стало известно изданию, в районе населенного пункта Синьковка ВС РФ уничтожили целую роту 41-й отдельной бригады ВСУ. Уточняется, что роту «мертвецов» сформировали из украинцев, недовольных мобилизацией в стране. Их пешком направили в сторону российских позиций посреди дня.

Как пишет «МК», видео с камеры одного из уничтоженных боевиков попало в сеть. При этом ВСУ приказал распространить информацию о произошедшем, чтобы призывать украинцев организовать денежный сбор на нужды бригады.