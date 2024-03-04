Киев намеревается использовать ИИ для разминирования
Украина планирует использовать искусственный интеллект для помощи в процессе разминирования, рассказали в Минэкономики республики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным агентства, в субботу, 3 марта, министр экономики Украины Юлия Свириденко и исполнительный вице-президент американской компании Palantir Technologies в Великобритании и Европе Луис Мосли подписали соглашение о партнерстве.
В рамках договора специалисты компании займутся гуманитарным разминированием на Украине, оцифровкой операций, автоматизацией процессов.
Журналисты уточнили, что на Украине в настоящее время «засорены» минами порядка 156 тыс. квадратных километров. На этих землях находится большое количество населенных пунктов, опасность поражения угрожает 6 млн жителей городов и сел.
По оценкам института политики GLOBSEC, Украине может потребоваться 757 лет, чтобы разминировать пострадавшие районы с использованием традиционных методов и существующих ресурсов.