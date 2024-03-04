Россия подтвердила боевое применение «Циркона»

«После многочисленных сообщений из российских и западных источников о том, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" использовалась российскими Вооруженными силами для поддержки продолжающихся операций на Украине, президент Владимир Путин подтвердил в обращении к Федеральному собранию России 29 февраля, что ракета произвела свой первый боевой пуск», — говорится в публикации.