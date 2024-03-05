Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование перебросило подразделения националистического формирования «Азов»* в район населённого пункта Работино на Запорожском направлении.

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Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«ВСУ бросают в район Работина технику и живую силу, включая, собственно, армию, Нацгвардию и нацистские подразделения, азовцев и прочих», — рассказал собеседник агентства.

По словам Рогова, украинские войска готовы перебросить туда всё, чтобы удержать населённый пункт.

Ранее Рогов сообщил, что на нескольких участках на Запорожском направлении активизировались боестолкновения.