Команде Владимира Зеленского не удалось достичь политического консенсуса по стратегии мобилизации, несмотря на месяцы предупреждений от военных о серьезной нехватке квалифицированных солдат. Об этом пишет The Washington Post.

Хотя Зеленский и его военачальники обещают международным партнерам, что Украина справится с боевыми действиями, если получит необходимое оружие и поддержку, Киеву до сих пор не удалось разработать четкий план по призыву или вербовке тысяч новых солдат, отмечает газета.

WP отмечает, что среди украинцев призывного возраста началась паника, многие из них покидают страну, опасаясь, что попадут «в плохо оснащенную армию и отправятся на верную смерть». Газета назвала ситуацию самым большим вызовом для украинских властей с февраля 2022 года.

Ранее на Украине в первом чтении приняли законопроект, уменьшающий нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упрощающий процедуру вручения повесток.

Если законопроект окончательно примут, электронные повестки начнут получать и военнообязанные украинцы, живущие за границей. Также законопроект запрещает украинцам получать некоторые консульские услуги (к примеру, оформлять новые загранпаспорта) за границей без военно-учетных документов.

Зеленский заявлял, что в 2024 году ВСУ потребуются 450-500 тысяч новобранцев.