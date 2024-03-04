Украинские власти обнаружили пропажу 700 тысяч мобилизованных

«Сырскому было поручено провести ревизию существующих вооруженных сил, чтобы найти больше пригодных к боевым действиям военнослужащих (...). Спустя почти месяц после его повышения никто в военном руководстве или администрации президента так и не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек и чем они занимаются», — говорится в публикации.