В Госдуме показали быт бойцов СВО на передовой с портретом Сталина в землянке

В Госдуме показали быт участников специальной военной операции (СВО) на передовой. Серию снимков опубликовал депутат Максим Иванов в России в зоне боевых действий.

На фотографиях видно внутреннее убранство в землянке, в которой живут четверо бойцов. В помещении проведено электричество, на стене висит работающий телевизор. На другой стене видно детские рисунки и куклу-подорожницу — в начале года такой сувенир спас жизнь попавшему под обстрел военнослужащему. В помещении для приема пиши стоит портрет Иосифа Сталина.

По словам депутата, комфорт бойцов в зоне боевых действий зависит в первую очередь он них самих. «Кто на гражданке привык к порядку — у того и в землянке порядок», — пояснил Иванов. «Тесновато, но жить можно», — заключил парламентарий.