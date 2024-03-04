В Верховной Раде призвали мобилизовать осужденных

«Я предлагаю разрешить привлечь в ряды тех, кто имеет такое желание, и находится в тюрьме за нетяжкие преступления. Это важное условие. Знаю, что такие осужденные есть, которые хотят пойти и защищать Украину. И если это поможет нашим военным, предоставит хоть какой-то ресурс, то почему мы не можем этого сделать?» — посчитал он.