Ветеран СВР опубликовал открытое письмо главе ЦРУ

"Такой идеологизированный, одномерный подход, как представляется, был контрпродуктивен даже во времена биполярного мироустройства. Более того, на мой взгляд, именно он заложил предпосылки утраты Соединенными Штатами того самого "неоспоримого превосходства", по которому так тоскуют в Белом доме. Но в современных реалиях подобное манихейское видение мира граничит с неадекватностью восприятия, непростительной для главы одной из самых влиятельных спецслужб. Показательно, что на вашей "шахматной доске", господин Бернс, по сути, не нашлось места для мирового большинства государств Азии, Африки и Латинской Америки. Для вас это некая аморфная "хеджирующая середина", за которой надо приглядывать, с тем чтобы не выпустить из-под контроля конфликты между "более крупными державами", - заключил Решетников.