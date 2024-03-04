Ветеран СВР опубликовал открытое письмо главе ЦРУ

Ветеран СВР обратился к Бернсу с письмом, предвещая главе ЦРУ конец карьеры
Ветеран Службы внешней разведки (СВР) России, генерал-лейтенант в отставке Леонид Решетников в открытом письме к директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу предрек тому скорое завершение карьеры и указал на попытки выдать провалы за достижения. Текст опубликован на ресурсах ТАСС.
В частности, Решетников прокомментировал опубликованную журналом Foreign Affairs 30 января статью главы американской разведки "Искусство шпионажа и госуправления: трансформация ЦРУ в эпоху соперничества".
"Не исключаю, что вы, господин Бернс, исходите из того, что демократическая администрация доживает последние месяцы, и стремитесь застолбить свое место в истории Центрального разведывательного управления, представив собственные неудачи и просчеты как достижения и хитроумные ловушки. Замечу, что, куда бы вы ни приезжали с "миссией", в Афганистан, Россию или на Украину, обстановка там после вашего визита начинала развиваться далеко не в лучшую для стратегических интересов США сторону", - отметил ветеран СВР.
"Если мое впечатление верно и ваша статья, господин Бернс, носит в некотором смысле прощальный характер, остается пожелать вам удачи в дальнейшей работе. Главное, чтобы эта работа способствовала обеспечению мира и стабильности на планете", - подчеркнул Решетников.
Генерал-лейтенант в отставке обратил внимание на оторванность заявлений директора ЦРУ от реальности и узкое понимание происходящих в мире процессов. По его оценке, США пытаются все представить в свете противостояния так называемых демократий, к которым априори относятся США и их союзники, "и "автократий" в лице главным образом России, Китая и Ирана, то есть государств, открыто, последовательно и эффективно отстаивающих свой суверенитет".
"Такой идеологизированный, одномерный подход, как представляется, был контрпродуктивен даже во времена биполярного мироустройства. Более того, на мой взгляд, именно он заложил предпосылки утраты Соединенными Штатами того самого "неоспоримого превосходства", по которому так тоскуют в Белом доме. Но в современных реалиях подобное манихейское видение мира граничит с неадекватностью восприятия, непростительной для главы одной из самых влиятельных спецслужб. Показательно, что на вашей "шахматной доске", господин Бернс, по сути, не нашлось места для мирового большинства государств Азии, Африки и Латинской Америки. Для вас это некая аморфная "хеджирующая середина", за которой надо приглядывать, с тем чтобы не выпустить из-под контроля конфликты между "более крупными державами", - заключил Решетников.