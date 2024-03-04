Российский «Варяг» покинул Шри-Ланку

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота (ТОФ) России покинул Шри-Ланку, где находился с деловым визитом. Об этом со ссылкой на ТОФ сообщает ТАСС.

Из порта Коломбо корабль убыл 1 марта. В настоящее время крейсер совершает плановый переход через Аравийское море.

Ранее «Варяг» в рамках международных учений MILAN 2024, проходящих с 19 по 27 февраля, отработал в Индийском океане поиск и поражение субмарин противника.