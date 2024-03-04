В России сформировали арктический батальон морпехов

"Все больше мероприятий боевой подготовки мы планируем и проводим в этих суровых краях. Мы создаем различные новые подразделения, которые выполняют или в ближайшее время будут выполнять на постоянной основе в этом районе свойственные задачи. Это касается береговой обороны, сил и средств ПВО, радиотехнического обеспечения и других. В связи с этим в активной фазе находится строительство соответствующей инфраструктуры для размещения личного состава, техники и оборудования как на материковой, так и на островной части Арктической зоны ответственности", - добавил он.