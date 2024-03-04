Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в зоне СВО

Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в бою
Начальник разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслав Субботин (позывной – «Выходной») погиб в ходе боевого задания.
Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.
В сообщении говорится, что умер 37-летний Субботин с оружием в руках.
Ранее замкомандира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» рассказал, что сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных на кладбище и уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций.