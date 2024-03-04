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Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в бою

Начальник разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслав Субботин (позывной – «Выходной») погиб в ходе боевого задания.

Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в зоне СВО
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Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.

В сообщении говорится, что умер 37-летний Субботин с оружием в руках.

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Ранее замкомандира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» рассказал, что сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных на кладбище и уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций.

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Андрей Морозов