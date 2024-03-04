$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

В МО РФ сообщили о поражении свыше 270 объектов ВСУ на купянском направлении

Подразделения группировки войск "Запад" поразили свыше 270 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

ВС России поразили свыше 270 объектов ВСУ на Купянском направлении
© РИА Новости

"Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено поражение свыше 270 объектов, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скопление живой силы и техники ВСУ", - сказал он.

Бигма также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-20, две гаубицы М-777 и М-198 производства США.

"Потери противника на купянском направлении составили до 35 военнослужащих и 3 пикапа", - заключил начальник пресс-центра группировки.

Военные новости
Иван Бигма
Минобороны России
Горячая новость
Украина
СВО