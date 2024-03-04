Мобилизация: последние новости на сегодня 4 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 марта 2024, в материале «Рамблера».

В Якутии начали выдавать бесплатные земельные участки участникам СВО

Выдавать участникам специальной военной операции земельные участки бесплатно начали власти Якутии. Об этом сообщила первый заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Нюргустана Пахомова в беседе с ТАСС.

Она пояснила, что земельный участок выдают в собственность в границах муниципального района или городского округа Якутии, где солдат был зарегистрирован по месту жительства, а при отсутствии такой регистрации — по месту пребывания. На февраль 2024 года власти Якутии успели выдать уже три участка.

МО РФ заявило, что свыше 500 тыс. личных почтовых отправлений доставили бойцам в зону СВО

Более 500 тысяч личных почтовых отправлений из субъектов страны доставили бойцам в зону проведения специальной военной операции специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Вооруженных сил России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, письма и посылки на фронт присылают семьи военнослужащих, а также неравнодушные к сложившейся ситуации жители, студенты и школьники. Связисты доставляют письма бойцам как в тыловой зоне, так и на передовой. У военнослужащих есть возможность отправлять ответные письма.

Программу «Время героев» считают необходимой мерой для развития госуправления

Кадровую программу «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции назвали своевременной и необходимой мерой для развития системы государственного управления. Такое мнение выразил первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев, передает «Газета.ру».