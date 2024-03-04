Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams

Минобороны США отказалось комментировать сообщения о том, что российские военнослужащие поразили на авдеевском направлении еще один танк Abrams американского производства.

На просьбу подтвердить сведения о поражении танка в Пентагоне посоветовали обратиться к украинским военным, «чтобы они говорили о состоянии их личного состава, техники и операций», передает ТАСС.

Ранее представитель предприятия-производителя дронов «Упырь» сообщил, что под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из гРПГ-7.

До этого сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.