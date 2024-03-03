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Разработчики FPV-дрона "Упырь" опубликовали видео поражения танка Abrams

Разработчики FPV-дрона "Упырь" опубликовали видео от лица оператора, который при помощи их беспилотников совершает два результативных удара по американскому танку Abrams на авдеевском направлении.

На видео дроны летят в танк, гусеницу которого ранее сбили военнослужащие бригады пехоты. Ударами боеприпаса ПГ-7В удалось сжечь иностранную бронетехнику.

Дрон "Упырь" поразил танк Abrams на авдеевском направлении

FPV-дрон "Упырь" был впервые применен в зоне специальной военной операции в мае 2023 года. В процессе боевого применения в ходе СВО он зарекомендовал себя положительно: уничтожал лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника. На сегодняшний день применяется на всех направлениях специальной военной операции.

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