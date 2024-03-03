Разработчики FPV-дрона "Упырь" опубликовали видео от лица оператора, который при помощи их беспилотников совершает два результативных удара по американскому танку Abrams на авдеевском направлении.

FPV-дрон "Упырь" был впервые применен в зоне специальной военной операции в мае 2023 года. В процессе боевого применения в ходе СВО он зарекомендовал себя положительно: уничтожал лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника. На сегодняшний день применяется на всех направлениях специальной военной операции.