ВВС США планируют получить тысячу беспилотных истребителей с ИИ

Военно-воздушные силы США работают над программой по производству около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Бюджет программы оценивается в $6 млрд. Пентагон рассчитывает заказать на эту сумму 1 тыс. беспилотных истребителей, причем сотни таких дронов могут поступить на вооружение американских ВВС уже в течение следующих пяти лет. На контракт с американским оборонным ведомством претендуют в том числе компании Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Планируется, что беспилотные истребители будут сопровождать и защищать самолеты с экипажами, например истребители F-35 и бомбардировщики B-21. Кроме того, они смогут нести собственное вооружение, наносить удары по другим самолетам и целям на земле, а также выполнять разведывательные функции.