$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

WSJ: ВВС США планируют получить 1 тыс. беспилотных истребителей с ИИ

Военно-воздушные силы США работают над программой по производству около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

ВВС США планируют получить тысячу беспилотных истребителей с ИИ
© globallookpress.com

Бюджет программы оценивается в $6 млрд. Пентагон рассчитывает заказать на эту сумму 1 тыс. беспилотных истребителей, причем сотни таких дронов могут поступить на вооружение американских ВВС уже в течение следующих пяти лет. На контракт с американским оборонным ведомством претендуют в том числе компании Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Планируется, что беспилотные истребители будут сопровождать и защищать самолеты с экипажами, например истребители F-35 и бомбардировщики B-21. Кроме того, они смогут нести собственное вооружение, наносить удары по другим самолетам и целям на земле, а также выполнять разведывательные функции.

Пентагон сократит расходы на перевооружение

Военные США решили активнее использовать беспилотные технологии и ИИ из-за высоких расходов на строительство стандартных военных самолетов, которыми управляют пилоты. За счет дронов Пентагон хочет укрепить свои ВВС, которые достигли минимальных показателей с 1947 года, отмечает издание.

Военные новости
Boeing
Пентагон
Соединенные Штаты