Мобилизация: последние новости на сегодня 3 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 марта 2024, в материале «Рамблера».

В Томске планируют создать единый центр поддержки участников СВО и их семей

В Томске появится единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает vtomsk.ru.

Как заявил глава региона Владимир Мазур, в одном месте можно получить психологическую и юридическую помощь, оформить льготы и выплаты, подобрать средства реабилитации и работу. Все это делает президентский фонд «Защитники Отечества», филиал которого открыт и в Томске.

Единый центр имитирует обычное жилье и городскую среду. Здесь имеется спортзал, комнаты с мастерскими, музыкальная студия.

Андрей Турчак принял участие в передаче спецтехники для СВО из Краснодара

Участники специальной военной операции из Краснодара получили спецтехнику, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на заявление секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Также передана необходимая экипировка. Речь идет о квадроциклах, дронах, средствах РЭБ и радиоразведки, эвакуационных телележках. Через несколько дней это появится на фронте.

Турчак передал слова благодарности от участников спецоперации коллегам из кубанского отделения «Единой России», а также депутату Госдумы Ивану Демченко за регулярную помощь.

За первые сутки подано более 14 тысяч заявок на программу «Время героев»

В России за сутки более 14 тысяч граждан подали заявки на участие в образовательной программе «Время героев», сообщает НСН.

По словам ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, многие россияне, которые в настоящее время защищают страну, не всегда были военнослужащими.