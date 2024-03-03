В США назвали условие отправки американских военных на Украину
Американский президент Джо Байден направит военнослужащих США на Украину в случае переизбрания на второй срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского миллиардера Дэвида Сакса.
По его словам, первоначально глава государства выступал против отправки истребителей F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны, однако все это он уже отправил. Как считает Сакс, отправка сухопутных войск США остается «единственным табу», однако президент Франции Эммануэль Макрон уже поднял эту тему.
Также ежедневно приходят сообщения о том, что спецподразделения Североатлантического альянса уже действуют на Украине. При этом, как указал миллиардер, Байден не может отправить войска до выборов, потому что это было бы слишком непопулярно. Однако, если он переизберется на второй срок, он отправит наземные войска.