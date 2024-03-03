В США назвали условие отправки американских военных на Украину

Американский президент Джо Байден направит военнослужащих США на Украину в случае переизбрания на второй срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского миллиардера Дэвида Сакса.

По его словам, первоначально глава государства выступал против отправки истребителей F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны, однако все это он уже отправил. Как считает Сакс, отправка сухопутных войск США остается «единственным табу», однако президент Франции Эммануэль Макрон уже поднял эту тему.