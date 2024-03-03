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Минобороны: Попытку ротации ВСУ сорвали под Угледаром

Бойцы группировки «Восток» сорвали ротацию боевиков под Угледаром
© Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации сорвали попытку ротации украинской армии под Угледаром. ВС РФ также удалось ликвидировать инженерно-саперную группу ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

— В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного, — сообщил начальник.

Александр Гордеев отметил, что всего за день российская артиллерия и авиация ликвидировала на Южнодонецком направлении 4 пункта координации беспилотников, 16 пунктов временной дислокации и один склад боеприпасов армии Украины, передает РИА Новости.

В пресс-службе Министерства обороны России 3 марта сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали над Крымом 38 беспилотников ВСУ.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны 1 марта уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Белгородской и Нижегородской областями. Отмечается, что один из украинских беспилотников российские военные сбили над Белгородской областью, еще три — над Нижегородской областью.

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