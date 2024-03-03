В Киеве предложили СБУ использовать в бою смертников

Командование Вооруженных сил Украины для спасения ситуации должно отвести основные части в тыл, заменив их «арьергардом» из смертников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полковника СБУ в отставке Олега Старикова.

По его словам, возникли определенные признаки оперативного кризиса, необходимо сделать все возможное, чтобы остановить продвижение российской армии. Как отметил военный, каждый день идет продвижение от 500 метров до километра.