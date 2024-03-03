СМИ раскрыли последствия перехваченного разговора немецких офицеров

Перехваченный разговор немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту может вызвать напряженность в отношениях между Германией и Североатлантическим альянсом, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, в перехваченной беседе военные говорят, что военнослужащие из Великобритании, Франции и США уже находятся на Украине, чтобы помочь в обслуживании передовых западных боевых систем, однако эти страны отрицают данный факт.

«Утечка информации... вызвала ярость в Германии и может привести к обострению отношений с союзниками Германии по НАТО», — сказано в статье.

Также указывается, что в феврале командующий ВВС Германии собрал своих высших офицеров на секретную встречу, чтобы обсудить возможную поставку Киеву самых мощных управляемых ракет немецкого производства. Оружие дальнего действия может быть использовано для разрушения Керченского моста.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост». По ее словам, на аудиозаписи они упоминают военных США и Великобритании, «обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно».