Солдаты ВСУ рассказали о хаосе при отступлении из Авдеевки

Отступление ВСУ из Авдеевки было неорганизованным и паническим, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат.

Как приводит издание слова украинского военного, отступление было дорогой смерти, передает РИА «Новости». Он добавил, что наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами ВС России.

Другой украинский солдат рассказал, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.