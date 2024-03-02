Шольц сделал заявление по поставкам ракет Taurus на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что выступает против передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает газета FAZ.

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По его словам, отказ от поставок ракет обоснован тем, что для программирования ракет и наведения на цели необходимым условием является присутствие немецких специалистов на Украине.

До этого Шольц в ходе выступления на конгрессе Партии европейских социалистов (ПЕС) в Риме выступил против отправки военных на Украину. По его словам, члены НАТО не должны становиться стороной конфликта.