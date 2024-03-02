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FAZ: Шольц не поддерживает поставку Taurus на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что выступает против передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает газета FAZ.

Шольц сделал заявление по поставкам ракет Taurus на Украину
© Газета.ру

По его словам, отказ от поставок ракет обоснован тем, что для программирования ракет и наведения на цели необходимым условием является присутствие немецких специалистов на Украине.

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До этого Шольц в ходе выступления на конгрессе Партии европейских социалистов (ПЕС) в Риме выступил против отправки военных на Украину. По его словам, члены НАТО не должны становиться стороной конфликта.

Также сообщалось, что папа Римский Франциск в Ватикане принял канцлера ФРГ Олафа Шольца на аудиенции, в ходе которой обсуждалось прекращение боевых действий на Украине. Отмечается, что после аудиенции Шольц провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином о обсудил с ним «хорошие отношения и плодотворное сотрудничество между Святым престолом и Германией, подчеркивающие важность христианской веры в немецком обществе».

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