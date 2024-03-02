В США объяснили успех российской армии на авдеевском направлении

Успех российской армии на авдеевском направлении объясняется, в том числе, неподготовленными и слабоукрепленными позициями ВСУ, предположили обозреватели Джош Холдер, Констан Меэ, Эрик Шмитт и Томас Гиббонс-Нефф в статье для американской The New York Times.

Обозреватели отметили, что проанализировали снимки, сделанные спутником в районе Авдеевки. На кадрах видны редкие и рудиментарные линии траншей, на которых отсутствуют многие дополнительные укрепления, способные замедлить продвижение российских войск.

Так, слабо защищенные украинские окопы видны в окрестностях сел Ласточкино, Орловка, а также ряда других населенных пунктов.

По данным аналитиков, командование ВСУ обладало значительным резервом времени для создания укрепленной линии обороны за пределами Авдеевки, а создало лишь «элементарные земляные укрепления».

Эксперты пояснили, что администрация США обеспокоена сложившейся ситуацией на фронте. По мнению чиновников, в связи с отсутствием укреплений ВСУ могут столкнуться с соответствующими последствиями.