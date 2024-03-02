В США объяснили успех российской армии на авдеевском направлении
Успех российской армии на авдеевском направлении объясняется, в том числе, неподготовленными и слабоукрепленными позициями ВСУ, предположили обозреватели Джош Холдер, Констан Меэ, Эрик Шмитт и Томас Гиббонс-Нефф в статье для американской The New York Times.
Обозреватели отметили, что проанализировали снимки, сделанные спутником в районе Авдеевки. На кадрах видны редкие и рудиментарные линии траншей, на которых отсутствуют многие дополнительные укрепления, способные замедлить продвижение российских войск.
Так, слабо защищенные украинские окопы видны в окрестностях сел Ласточкино, Орловка, а также ряда других населенных пунктов.
По данным аналитиков, командование ВСУ обладало значительным резервом времени для создания укрепленной линии обороны за пределами Авдеевки, а создало лишь «элементарные земляные укрепления».
Эксперты пояснили, что администрация США обеспокоена сложившейся ситуацией на фронте. По мнению чиновников, в связи с отсутствием укреплений ВСУ могут столкнуться с соответствующими последствиями.
Напомним, что ряд официальных лиц Украины в начале 2024 года заявил о возможности второго масштабного контрнаступления. Вместе с тем, полагают западные эксперты, Киев в ближайшие месяцы может потерять несколько крупных населенных пунктов, в том числе, Харьков и Одессу.