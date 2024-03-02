В Словакии огласили решение по отправке военных на Украину

Ни один словацкий военный не будет отправлен на территорию Украины. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье, передает ТАСС.

«Нет, нет… Мы не будет отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины, потому что это может привести к большей эскалации конфликта, а мы этого не хотим», — сказал Бланар.

По его словам, позиция Братиславы была ясно озвучена премьер-министром Робертом Фицо в прошлый понедельник в Париже.

В субботу Бланар встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье.

Ранее премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не намерена отправлять солдат на Украину.

«Ни один словацкий солдат не поедет на Украину», — сказал он 26 февраля.

Премьер-министр также отметил, что видит риски для нацбезопасности Словакии в двусторонних соглашениях о безопасности, заключаемых странами-членами ЕС с Киевом.