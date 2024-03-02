Сырский: в провалах ВСУ на восточном фронте виноваты командиры бригад

Украинские командиры бригад не справляются с поставленными задачами: они не могут управлять подразделениями и удерживать позиции под напором атакующей российской армии. Поэтому провинившихся военачальников будут увольнять. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает РИА Новости.

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Сырский написал в Telegram-канале, что три дня инспектировал войска «на восточном фронте» и выяснил, что одним бригадам удается сдерживать атаки Вооруженных Сил России, а другим нет. При этом украинские бригады одинаково укомплектованы личным составом, вооружением и военной техникой.

«Это зависит от командира бригады... способности принимать адекватные решения», — считает Сырский.

По его словам, вскрыты случаи, когда командиры не владели обстановкой и создавали угрозу жизни подчиненных. Таких военачальников он уволил.

Кроме того, выяснилось, что одна из бригад два года бессменно находилась на передовой. Своим приказом Сырский отправил ее в тыл — для восстановления боеспособности.