В Палестине упрекнули США в отправке боеприпасов Израилю

Хотя Соединенные Штаты претендуют на статус «надежного гаранта мира», они отправляют боеприпасы Израилю, что не способствует миру. С упреком выступил мэр города Рамаллы Исса Кассис, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Поддержка Израиля большим количеством американских боеприпасов не означает мира», — заявил Кассис.

Он пояснил, что все это лишь подталкивает «фанатичное правительство» Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху продолжать боевые действия в Палестине.

«Мы надеемся, что администрация [президента США Джо] Байдена (…) сможет поспособствовать миру в регионе и по-настоящему реализовывать заявляемую цель создания отдельного палестинского государства», — заключил мэр Рамаллы.