Мобилизация: последние новости на сегодня 2 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 марта 2024, в материале «Рамблера».

Около 6 тыс. человек за три часа зарегистрировались на программу «Время героев»

На новую образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев» только за первые три часа приема заявок зарегистрировались более 6 тысяч участников. Об этом пишет ТАСС.

Организаторы программы уточнили, что старт прошел в штатном режиме, а первыми участниками стали ветераны боевых действий, которые покинули зону боевых действий на Украине и находятся дома.

«Результаты регистрации в первые часы — подтверждение того, что инициатива президента России Владимира Путина находит самый широкий отклик в российском обществе», — заявил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он также напомнил, что у ветеранов и участников специальной военной операции есть еще пять с половиной недель для регистрации.

Участники СВО в Запорожской области предпочли работать в полиции и учиться на юристов

Работать в полиции, военной комендатуре и на охранных предприятиях предпочли большинство участников специальной военной операции Запорожской области после возвращения к мирной жизни. Об этом заявил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Евгений Маркелов, передает ТАСС.

Он указал, что возможность получить интересную профессию и адаптироваться к мирной жизни очень важная для военнослужащих, которые возвращаются домой с фронта. Наиболее востребованными среди них оказались запросы по трудоустройству в полицию, военную комендатуру, специализированные охранные предприятия.

Маркелов уточнил, что бывшие участники СВО обращаются в фонд «Защитники Отечества» не только по вопросу трудоустройства, но и получения дополнительного образования.

На Ставрополье удвоили выплаты военнослужащим по контракту

Выплаты военнослужащим по контракту на Ставрополье увеличили со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты населения края Елены Мамонтовой.