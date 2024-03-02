Пентагон разъяснил принципы построения отношений между РФ и НАТО

США стремятся к стабильности и предсказуемости в отношениях между НАТО и Россией в Евро-Атлантическом регионе. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в пятницу представитель Министерства обороны США .

В ответ на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова , который назвал заявление главы Пентагона Ллойда Остина об угрозе конфликта НАТО и РФ доказательством наличия такого плана у США, представитель ведомства утверждал, что "НАТО является оборонным альянсом".

Ранее министр обороны США, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, выразил уверенность в том, что "НАТО будет воевать с Россией" в случае поражения Украины. Глава МИД РФ, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, отметил, что у Остина "по Фрейду вырвалось то, что у них [США] на уме". По словам Лаврова, высказывание главы Пентагона доказывает наличие таких планов у США.