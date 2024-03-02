Пентагон: Москва уведомила Вашингтон о пуске ракеты «Ярс»

Правительство России уведомило заранее Вашингтон о проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс», которое состоялось на испытательном космодроме Плесецк . Такую информацию предоставил представитель Пентагона , передаёт ТАСС.

«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности», — добавил он.

Представитель также добавил, что Пентагон будет продолжать следить за ситуацией.