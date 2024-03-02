Пентагон: Москва уведомила Вашингтон о пуске ракеты «Ярс»
Правительство России уведомило заранее Вашингтон о проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс», которое состоялось на испытательном космодроме Плесецк. Такую информацию предоставил представитель Пентагона, передаёт ТАСС.
«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности», — добавил он.
Представитель также добавил, что Пентагон будет продолжать следить за ситуацией.
Ранее Минобороны России заявило, что провело успешный учебно-боевой пуск «Ярса» с Плесецка.