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Пентагон: Москва уведомила Вашингтон о пуске ракеты «Ярс»

Правительство России уведомило заранее Вашингтон о проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс», которое состоялось на испытательном космодроме Плесецк. Такую информацию предоставил представитель Пентагона, передаёт ТАСС.

Пентагон: Москва уведомила Вашингтон о пуске ракеты «Ярс»
© РИА Новости

«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности», — добавил он.

Представитель также добавил, что Пентагон будет продолжать следить за ситуацией.

Ранее Минобороны России заявило, что провело успешный учебно-боевой пуск «Ярса» с Плесецка.

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