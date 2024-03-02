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Стало известно об огромных потерях ВСУ в Работино

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в селе Работино и на подступах к нему на запорожской линии фронта. Его слова приводит РИА Новости.

Стало известно об огромных потерях ВСУ в Работино
© РИА Новости

Рогов уточнил, что ВСУ несут огромные потери не только в личном составе, но и в технике. По его словам, украинское командование «с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценной держать позиции в Работино».

Появились подробности о входе российских военных в Работино

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