Венгерский эксперт оценил слухи о желании России напасть на Европу

Венгерский эксперт Ногради заявил, что у России нет смысла нападать на Европу
У России нет смысла и причин нападать на Европу, так как любой вооруженный конфликт неизбежно приведет к Третьей Мировой войне. Об этом РИА Новости заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
"У Путина и в мыслях нет нападать на Европу, потому что это бессмысленно. Третья мировая война принесла бы уничтожение человечества. Здравомыслящий человек этого не хочет", - заявил Ногради.
Венгерский эксперт также отметил мгновенную реакцию европейских лидеров на идею президента Франции Эмманюэля Макрона отправить западные войска на Украину - даже Британия, которую "можно обвинить во многом, но не в том, что она друг России", немедленно дезавуировала слова французского лидера.
При этом поддержали идею только прибалтийские страны, безопасность которых обеспечивают также иностранные контингенты - немецкий в Литве и британский в Эстонии, например. До этого постоянный представитель Японии при Организации Объединенных Наций (ООН) Кадзуюки Ямадзаки заявил, что не слышал, чтобы Токио собирался отправлять военных на Украину.