Венгерский эксперт оценил слухи о желании России напасть на Европу

У России нет смысла и причин нападать на Европу, так как любой вооруженный конфликт неизбежно приведет к Третьей Мировой войне. Об этом РИА Новости заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.

"У Путина и в мыслях нет нападать на Европу, потому что это бессмысленно. Третья мировая война принесла бы уничтожение человечества. Здравомыслящий человек этого не хочет", - заявил Ногради.

Венгерский эксперт также отметил мгновенную реакцию европейских лидеров на идею президента Франции Эмманюэля Макрона отправить западные войска на Украину - даже Британия, которую "можно обвинить во многом, но не в том, что она друг России", немедленно дезавуировала слова французского лидера.