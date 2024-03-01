СМИ: Франция нашла способ отправить свой спецназ на Украину

Власти Франции рассматривают возможность дать разрешение своим военным подразделениям и спецназу заходить на территорию Украины. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что таким образом Париж хочет создать для России «стратегическую дилемму». Автор издание полагает, что это разрешение нужно для того, чтобы французские военные смогли защитить некоторые объекты на территории России, а также ограничить российские удары.

«Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений», — сообщает источник.

Помимо этого издание отмечает, что на сегодняшний день власти Франции продолжают отрицать присутствие своих военных на территории Украины. Единственное исключение было сделано для Генеральной дирекции внешней безопасности Франции, присутствие которых в Париже «молчаливо признали».