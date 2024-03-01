Украинские летчики преступили к отработке ударов по целям на истребителях F-16

Пилоты ВСУ, проходящие переподготовку для осуществления полетов на истребителях из Соединенных Штатов Америки F-16, приступили к отработке нанесения ударов по целям. Соответствующее заявление в рамках эфира канала «Рада» сделал представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат.

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— Летчики уже отрабатывают тактические приемы, нанесение ударов. <...> Что касается наземного персонала, то инженеры тоже обучаются и узнают, как обслуживать этот самолет и как обслуживать его вооружения, — сообщил представитель командования.

Юрий Игран также подчеркнул, что о скором переходе ВСУ на F-16 пока не может быть речи, поэтому украинским пилотам потребуется минимум шесть месяцев. Этот срок представитель командования и так счел самым коротким, ведь максимальное время отработки полетов на истребителе равняется двум годам, передает ТАСС.

Глава Министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 22 февраля заявил, что королевство летом передаст Украине первые истребители F-16. Кроме того, в новый пакет помощи Киеву войдут средства противовоздушной обороны, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.