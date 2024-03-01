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ВСУ попытались атаковать Крымский мост крылатыми ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крымский мост комбинированным ударом крылатых ракет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

ВСУ попытались атаковать Крымский мост крылатыми ракетами
© Lenta.ru

По сведениям издания, украинская сторона использовала британские Storm Shadow и американские ракеты-приманки ADM-160 MALD.

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Как утверждает Mash, за несколько часов до предполагаемой атаки в небо над Черным морем поднялся американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Позже в небе был замечен самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили как минимум 12 ракет. В результате случившегося никто их мирного населения не пострадал.

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