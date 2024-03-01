Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан страны, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2024 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе уточняется, что военные сборы будут проводиться Вооруженными силами РФ и войсками национальной гвардии государства. Кроме того, в работе примут участие спасательные воинские формирования МЧС страны.

«Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан <...> для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов», — говорится в документе.

Также в тексте подчеркивается, что указ вступает в силу в день его опубликования на официальных ресурсах.