В Минобороны ФРГ отказались комментировать запись с планами удара по Крымскому мосту
В Минобороны ФРГ отказались комментировать запись разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 1 марта.
«Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — заявил представитель министерства.
Утром 1 марта Маргарита Симоньян заявила, что получила запись разговора немецких военных, обсуждающих подрыв Крымского моста. Позже главный редактор телеканала RT опубликовала расшифровку беседы.