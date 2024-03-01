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В Минобороны ФРГ отказались комментировать запись с планами удара по Крымскому мосту

В Минобороны ФРГ отказались комментировать запись разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 1 марта.

«Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — заявил представитель министерства.

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Утром 1 марта Маргарита Симоньян заявила, что получила запись разговора немецких военных, обсуждающих подрыв Крымского моста. Позже главный редактор телеканала RT опубликовала расшифровку беседы.

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