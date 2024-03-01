Фрегат Северного флота с "Цирконами" искал подлодку в Баренцевом море

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море на корабельные учения. Он взаимодействовал с вертолетом Ка-27ПЛ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж провел учения по противолодочной и противовоздушной обороне и борьбе за живучесть. Моряки вычислили подводную лодку и с помощью гидроакустического вооружения следили за ней.