Фрегат Северного флота с "Цирконами" искал подлодку в Баренцевом море
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море на корабельные учения. Он взаимодействовал с вертолетом Ка-27ПЛ.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж провел учения по противолодочной и противовоздушной обороне и борьбе за живучесть. Моряки вычислили подводную лодку и с помощью гидроакустического вооружения следили за ней.
Боевые расчеты успешно отработали стрельбу ракето-торпедой по цели, имитирующей подлодку условного противника. Кроме того, члены экипажа фрегата защищали свой корабль от беспилотников "неприятеля".