Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю Донецкого направления, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, противник потерял до 410 военных.

Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й механизированной, 3-й и 92-й штурмовых бригад в районах Нового, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки, — уточнил он.

Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и барражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины и 12 автомобилей, добавил Астафьев. Также были уничтожены две 152-мм гаубицы.

Ранее российские войска ударили по опорным пунктам и местам скопления живой силы ВСУ в районах Урожайного, Ровнополя, Угледара, Старомайорского и Гуляйполя. Военнослужащие поразили 12 пунктов временной дислокации, два пункта управления беспилотниками и полевой пункт боепитания, в результате чего противник потерял самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь, Урожайное и Старомайорское в ДНР. На Херсонском направлении ВС РФ ударили по солдатам и военной технике 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты около сел Степовое, Работино, а также Малые Щербаки Запорожской области.