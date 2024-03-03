Солдат ВСУ сдался в плен и перешел на сторону России

На записи солдат 63-й механизированной бригады 107-го батальона украинской армии Евгений Шевченко рассказал, как произошел его переход на сторону Вооруженных сил РФ. «1 марта 2024 года, выходя на ротацию с позиции, специально отстал от своих военнослужащих с целью встретить военнослужащих РФ, с целью перейти на сторону военнослужащих Российской Федерации для прохождения дальнейшей службы в Российской армии», — сообщил он. Шевченко добавил, что давно думал о том, чтобы сделать это.