Названы возможные варианты атаки ВСУ на Крымский мост

Надо быть осторожным, враг продолжает нацеливаться на Крымский мост. Эти шаги нужно предвидеть. Нужно предвидеть не только, что они попытаются пронести тротил или попытаются атаковать одну из опор. Возможно, будут ракетные удары, дальнобойной, гиперзвуковой ракетой, удар может быть нанесен с украинского самолета, ракетой с суши, удар может быть нанесен под водой. Могут направить целый отряд разведчиков с тротилом под водой, — сказал Баранец.