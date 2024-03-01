Военнопленный ВСУ назвал мобилизацию на Украине дорогой в один конец

"Обращаюсь к военнослужащим или к тем, кто собирается, или кого призвали, одумайтесь, не идите сюда, это может быть дорога в один конец. Лучше оставайтесь дома, в крайнем случае, посадят, лучше отсидите, но будете живыми. Подумайте и решите для себя, что вам нужнее, жить или умереть здесь", - сказал он на кадрах, предоставленных Минобороны РФ.