Спящий пулеметчик ВСУ решил исход битвы за Авдеевку

Котенок добавил, что подготовленных позиций у ВСУ на этом участке не было, они покинули город. Один из российских солдат рассказал, что, после того как уснувший пулеметчик был ликвидирован, ВС РФ всю ночь обстреливали укрепрайон «Чебурашка» и воинскую часть. Он считает, что это в первую очередь помогло установить контроль над городом.