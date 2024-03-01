Спящий пулеметчик ВСУ решил исход битвы за Авдеевку

Российские военные прорвали оборону ВСУ в Авдеевке из-за уснувшего пулеметчика
ВС России прорвали оборону противника в Авдеевке из-за уснувшего пулеметчика, заявил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
По его словам, российские штурмовики «сняли» спящего украинского пулеметчика на подходе к городу, поэтому оборона укрепрайона начала сыпаться.
Котенок добавил, что подготовленных позиций у ВСУ на этом участке не было, они покинули город. Один из российских солдат рассказал, что, после того как уснувший пулеметчик был ликвидирован, ВС РФ всю ночь обстреливали укрепрайон «Чебурашка» и воинскую часть. Он считает, что это в первую очередь помогло установить контроль над городом.
Напомним, что над Нижегородской областью перехватили три БПЛА.