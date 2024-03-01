Назван вызывающий страх у противников российский истребитель

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал российский истребитель Су-25 «Грач» машиной, вызывающий страх у противников. В беседе с «Лентой.ру» эксперт объяснил, что Су-25 имеет большой опыт боевого применения, и этот самолет «боятся все, кто с ним соприкасался».

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«Су-25 — это достаточно грозная боевая машина, которая прошла испытания и в Афганистане, и в Сирии, сейчас она эффективно используется на Украине. Основу ее вооружения составляют бомбы, она может нести неуправляемые осколочно-фугасные ракеты, и она также имеет 30-мм пушки, которые могут выполнять задачи штурма. (...) Дальность пуска ракет — до 8 километров, бомбовая нагрузка в пределах 2,5-3 тонн», — объяснил специалист.

Су-25 -- это великолепная машина, которую боятся все, кто с ней соприкасался Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовики Су-25 «Грач» Воздушно-космических сил России накрыли на донецком направлении скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) неуправляемыми ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра.

Удары были нанесены с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. Передовой авиационный наводчик подтвердил успешное поражение всех целей.