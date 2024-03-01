В России высказались о палубной версии Су-57

«В перспективе в качестве палубного самолета рассматривается истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), палубная версия которого может появиться при наличии устойчивого финансирования. Для его полноценного боевого применения потребуется установить на перспективном авианосце новые, более совершенные разгонное и тормозное устройства», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективном палубном самолете.