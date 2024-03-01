Борреля ужаснули новости о массовом убийстве в Газе

Новости о массовом убийстве жителей Газы в очереди за гуманитарной помощью ужасают, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети Twitter (Х). По его словам, такие жертвы недопустимы.

«Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи. Эти смерти абсолютно неприемлемы», — написал Боррель.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил очередную трагедию в секторе Газа. Речь идет об инциденте утром 29 февраля к юго-западу от города Газа: погибли люди, ожидавшие раздачи продовольственной помощи. ХАМАС и Тель-Авив по поводу случившегося приводят разные версии произошедшего. По данным Минздрава региона, в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты по меньшей мере 112 человек, более 750 ранены. Однако ЦАХАЛ настаивает, что ударов не было, а причиной смертей стала давка.