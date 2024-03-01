Аналитик рассказал о реакции Сырского на ситуацию под Авдеевкой

Главнокомандующий Вооруженным силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил своих военачальников в ухудшении ситуации на фронте. Об этом заявил на своем Youtube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.

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Эксперт отметил, что Сырский очень недоволен положением дел, в частности, в Запорожской области и под Авдеевкой. Меркурис подчеркнул, что нынешний главком ВСУ намерен стабилизировать ситуацию на поле боя с помощью отправки новых подразделений на передовую.

Аналитик подчеркнул, что Сырский сейчас только тратит человеческий ресурс. Тем не менее российскую армию не получается сдержать, заключил он.