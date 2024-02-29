Мэрия Воронежа сообщила о приближающихся к городу группе беспилотников

Мэрия Воронежа сообщила о приближающихся к городу пяти БПЛА
К Воронежу направляются пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около 5 единиц зафиксировано в направлении Воронежа», — пояснили в мэрии.
Чиновники призвали жителей города не поддаваться панике.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в регионе.
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