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Мэрия Воронежа сообщила о приближающихся к городу пяти БПЛА

К Воронежу направляются пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Мэрия Воронежа сообщила о приближающихся к городу группе беспилотников
© РИА Новости

«Движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около 5 единиц зафиксировано в направлении Воронежа», — пояснили в мэрии.

В МО РФ сообщили об уничтожении беспилотника над Курской областью

Чиновники призвали жителей города не поддаваться панике.

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