ЦАХАЛ заявил об уничтожении 13 тыс. боевиков в Газе

"В секторе Газа силы Армии обороны Израиля действуют и атакуют во всех частях сектора. За последние 10 дней мы ликвидировали более 450 террористов в Газе. Всего с начала боевых действий мы ликвидировали более 13 тыс. террористов", - проинформировал он.