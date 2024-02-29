ЦАХАЛ заявил об уничтожении 13 тыс. боевиков в Газе

ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 13 тыс. боевиков за время операции в Газе
Израильские военные уничтожили с начала проведения операции в секторе Газа более 13 тыс. вооруженных палестинских радикалов.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"В секторе Газа силы Армии обороны Израиля действуют и атакуют во всех частях сектора. За последние 10 дней мы ликвидировали более 450 террористов в Газе. Всего с начала боевых действий мы ликвидировали более 13 тыс. террористов", - проинформировал он.